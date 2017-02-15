Рубен «RUBINO» Вилларроэл: разве ради денег стоит бросить семью?

Рубен «RUBINO» Вилларроэл на своей странице в «Твиттере» объяснил решение покинуть состав команды North по CS:GO.
«Мне досадно от того, что столько людей считают, что я поступил неправильно, раз отказался от хорошего контракта с отличной зарплатой и так далее. Но разве ради денег стоит бросить семью и всех, кого вы любите? Я так не считаю! Как я и говорил, я не чувствовал в себе мотивации и желания быть в команде. Это не значит, что я брошу CS, но сейчас я просто представляю North. Я рад, что у них есть Aizy, действительно более способный игрок, чем я, датчанин, да ещё и играл под руководством MSL раньше. Я уверен, они будут только лучше, и надеюсь, что так и произойдёт.
Я сделал это потому, что чувствовал, что так будет справедливо Это было необходимо для команды. Вместо того чтобы держать нас вместе и остановиться в развитии, я хотел, чтобы моя команда шла вперёд. И я думаю, сейчас они получили последний необходимый инструмент, чтобы стать серьёзным соперником.
А сейчас я буду наслаждаться игрой на ESEA/FPL и стримить как можно чаще», — рассказал Вилларроэл.
Рубен «RUBINO» Вилларроэл покинул состав North 8 февраля. Его место в команде занял бывший игрок FaZe Clan Филип «aizy» Айструп.