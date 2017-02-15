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СМИ: The Kiev Major пройдёт в МЦКИ «Октябрьский дворец»

15 февраля 2017, среда. 18:43. Киберспорт
Турнир The Kiev Major по Dota 2 пройдёт в Международном центре культуры и искусств «Октябрьский дворец». Об этом сообщает портал Xsport.ua.

Подтверждения данной информации пока нет, однако источник ссылается на график всех альтернативных площадок, которые в период с 20 по 23 апреля, когда пройдут матчи финальной части чемпионата, уже заняты. Таким образом, «Октябрьский дворец» остаётся единственным вариантом для организаторов киевского мэйджора.

МЦКИ «Октябрьский дворец» был построен в 1842 году. Он считается одним из самых вместительных театральных залов Киева и может разместить более 2 тыс. человек одновременно.

Финальная часть The Kiev Major пройдёт с 20 по 23 апреля. Киберспортсмены разыграют $ 3 млн долларов.
Источник: Xsport.ua Сообщить об ошибке
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