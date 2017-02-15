Футболисты «Челси» прошли испытание из FIFA 17 в реальной жизни

Игроки разделились на две команды: тройке бельгийских легионеров «Челси» Тибо Куртуа, Эдену Азару и Миши Батшуайи противостояла «сборная мира», в которую вошли Н`Голо Канте, Курт Зума и Натаниэл Чалоба. Очки в испытании начислялись по правилам FIFA 17.
В итоге лучший результат показал полузащитник Эден Азар, однако его команда по сумме набранных баллов уступила «сборной мира».
В декабре 2016 года футболисты мадридского «Реала» устроили соревнование по штрафным ударам по правилам футбольного симулятора EA Sports.