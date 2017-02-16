The Kiev Major пройдёт в Национальном дворце искусств «Украина»

Компания Valve сообщила подробности LAN-финала The Kiev Major по Dota 2. Заключительная стадия соревнований состоится в Национальном дворце искусств «Украина». Площадка рассчитана более чем на 3 500 зрителей.
Кроме того, были изменены даты проведения чемпионата. Соревнования перенесли с 20-23 на 27-30 апреля. По заявлению организаторов, это поможет избежать конфликтов с расписаниями других турниров. Например, китайский чемпионат Dota 2 Asia Championship завершится только 4 апреля.
Продажа билетов на киевский мэйджор начнётся 22 февраля в 11:00 по московскому времени на сайте Karabas. Для удобства организаторы посоветовали заранее создать аккаунт на портале и зайти в него.
На каждый турнирный день необходимо будет купить отдельный билет. В четверг, пятницу и субботу вход обойдётся в 130 гривен (около 275 рублей), на гранд-финал можно попасть за 400 гривен (около 850 рублей).
Открытый отборочный этап турнира The Kiev Major стартует 6 марта. Региональные квалификации пройдут с 10 по 13 марта.