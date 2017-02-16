Абай «HObbit» Хасенов: верю, что мы победим на DreamHack

Абай «HObbit» Хасенов, игрок Gambit Gaming по CS:GO, в интервью для организации рассказал о своих впечатлениях от выступления на ELEAGUE Major и ожиданиях от DreamHack Masters Las Vegas 2017.
— Какая победа на ELEAGUE Major тебе запомнилась больше всего и почему?
— Победа в матче над командой FaZe. Потому что это была тяжелая игра и после неё мы знали, что наша задача-минимум выполнена — мы уже вышли в плей-офф ELEAGUE Major.
— Расскажи, доволен ли ты своим дебютом на «мэйджоре»? Какие выводы для себя ты сделал после первого участия в турнире такого масштаба?
— В целом доволен, но я знаю, что мог бы показать себя лучше и помочь своей команде добраться до полуфинала. Сделал вывод, что в 80% случаев моя игра строится на уверенности в себе.
— Чего вообще ожидаешь от поездки в Вегас и от этого турнира?
— Я надеюсь, что мы победим, у меня есть вера в это!
15 февраля Gambit Gaming на DreamHack в группе B обыграла Fnatic. Следующим соперником команды станет Virtus.pro.