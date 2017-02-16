Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Даурен «AdreN» Кыстаубаев: книги? Мне нравится биография Алекса Фергюсона

16 февраля 2017, четверг. 16:28. Киберспорт
Игрок Gambit Gaming Даурен «AdreN» Кыстаубаев рассказал о книгах и источниках мотивации.

«Мне нравится читать. В основном нравятся биографии великих людей, как Сэра Алекса Фергюсона или Боба Боумэна, тренера пловца Майкла Фелпса. Для меня это лучшие книги. Я читаю о людях, которые достигли немалых высот в спорте. Это помогает мне быть лучше. Книги не столько мотивируют меня, сколько учат. Они как бы говорят тебе, как стать великим», — заявил киберспортсмен.

В интервью SlinghShot Кытаубаев также поблагодарил своего брата. По его словам, он помог игроку сделать первые шаги в киберспорте.

«Он помогал мне лучше играть, поскольку он был одним из лучших игроков в Quake в Казахстане. Я хотел быть лучшим. Одним и единственным не только в Казахстане, но и во всём мире. Кто может конкурировать с лучшими в мире? Это и было моей мотивацией», — сказал Кыстаубаев.

Gambit Gaming выступает в Лас-Вегасе на турнире DreamHack Masters по CS:GO. После первого тура в группе B команда разделяет лидирующие позиции с Virtus.pro.
Источник: Slingshot eSports Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
16 февраля 2017, четверг
16:30 За год на Twitch.tv прошло 5 млрд часов трансляций
16:28 Даурен «AdreN» Кыстаубаев: книги? Мне нравится биография Алекса Фергюсона
15:10 Телеканал Game Show покажет игры «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»
14:38 В Dota 2 сыграли три миллиарда игр
14:20 Абай «HObbit» Хасенов: верю, что мы победим на DreamHack
13:23 SKT T1 обыграла Samsung в рамках регулярной стадии LCK
11:23 Natus Vinecre уступила mousesports в первом туре DreamHack: Las Vegas 2017
04:43 The Kiev Major пройдёт в национальном дворце искусств «Украина»
15 февраля 2017, среда
21:35 Футболисты «Челси» прошли испытание из FIFA 17 в реальной жизни
18:43 СМИ: The Kiev Major пройдёт в МЦКИ «Октябрьский дворец»
14:04 Иоанн «Edward» Сухарев: мы потеряли уверенность в себе
13:44 Константин «STAVR» Гирин: я мечтал стать футболистом и играть за «Локомотив»
13:25 «Ростелеком» закупит виртуальные танки у Wargaming на 500 млн рублей
13:15 Рубен «RUBINO» Вилларроэл: разве ради денег стоит бросить семью?
13:00 Виталий Мутко: популярность киберфутбола растёт с каждым днём
12:30 Павел «Pavel» Бельтюков стал лучшим на Kinguin for Charity
12:16 Разработчики Hearthstone ограничат потерю рангов в рейтинговых играх
11:17 OpTic и Cloud9 сыграют на турнире cs_summit
10:03 Яссин «Subroza» Тауфик: обвинения в читерстве — одна из причин ухода из CLG
10:00 G2 Esports сыграет вместо Cloud9 на IEM
14 февраля 2017, вторник
19:45 Vici Gaming подписала второй состав по CS:GO
17:45 «Рома» заключила партнерское соглашение с киберспортивной организацией Fnatic
15:51 Сигэру Миямото: VR-технологии вызывают у меня беспокойство
14:19 Эскил «Eskillz» Сандблад покинул состав Horde по Dota 2
14:10 СМИ: клуб FaZe Clan купил боснийского киберспортсмена за $ 500 тыс.
13:11 FalleN: главные сложности появляются, когда ты начинаешь выигрывать
12:55 Организаторы ECS назвали даты квалификаций третьего сезона
12:04 Яссин «Subroza» Тауфик покинул состав CLG по CS:GO
11:15 Биржевая стоимость CD Project выросла до $ 1,6 млрд
02:45 HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive
13 февраля 2017, понедельник
23:34 Team Empire выиграла путёвку на турнир Dota 2 Asia Championships
21:43 Бугра «Calyx» Аркын присоединился к составу Space Soldiers по CS:GO
19:40 «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал» подписали игроков по FIFA
16:44 Денис Глушаков: нормально отношусь к киберспорту
15:30 В League of Legends стало возможным переигрывать матчи
14:29 Джейсон «WildTurtle» Тран совершил 1000 убийств в профессиональных матчах
13:53 «Пари Сен-Жермен» проиграл «Шальке-04» в футбольном дерби в League of Legends
11:31 OG обыграла Ad Finem в рамках турнира Elimination Mode 3.0
06:35 Team NP обыграла DC в финале американской квалификации на DAC
12 февраля 2017, воскресенье
21:59 Создатели FIFA и NFS участвовали в разработке Mass Effect: Andromeda
19:25 v1lat придумал «идеальную, без каких-либо изъянов», систему инвайтов на мэйджор
17:44 Даниил «Zeus» Тесленко: нашей минимальной целью было попадание в топ-8
15:08 Йоаким «jkaem» Мюрбостад сыграет за FaZe на DreamHack Masters Las Vegas
14:39 Крис «сhrisJ» де Йонг вернётся в основной состав Mousesports
14:08 Профессионального игрока в Madden NFL 17 оштрафовали на $ 3 тыс. за расизм
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую игру можно назвать киберспортивной дисциплиной года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+