Даурен «AdreN» Кыстаубаев: книги? Мне нравится биография Алекса Фергюсона

Игрок Gambit Gaming Даурен «AdreN» Кыстаубаев рассказал о книгах и источниках мотивации.
«Мне нравится читать. В основном нравятся биографии великих людей, как Сэра Алекса Фергюсона или Боба Боумэна, тренера пловца Майкла Фелпса. Для меня это лучшие книги. Я читаю о людях, которые достигли немалых высот в спорте. Это помогает мне быть лучше. Книги не столько мотивируют меня, сколько учат. Они как бы говорят тебе, как стать великим», — заявил киберспортсмен.
В интервью SlinghShot Кытаубаев также поблагодарил своего брата. По его словам, он помог игроку сделать первые шаги в киберспорте.
«Он помогал мне лучше играть, поскольку он был одним из лучших игроков в Quake в Казахстане. Я хотел быть лучшим. Одним и единственным не только в Казахстане, но и во всём мире. Кто может конкурировать с лучшими в мире? Это и было моей мотивацией», — сказал Кыстаубаев.
Gambit Gaming выступает в Лас-Вегасе на турнире DreamHack Masters по CS:GO. После первого тура в группе B команда разделяет лидирующие позиции с Virtus.pro.