Blizzard анонсировала год Мамонта в Hearthstone

Компания Blizzard объявила о скором старте нового сезона. Он будет называться год Мамонта и начнётся с выходом первого крупного дополнения в 2017 году. Карты из дополнения «Большой турнир» и приключений «Черная гора» и «Лига исследователей» перейдут в вольный формат.
Вместе со стартом нового года стандартный формат претерпит изменения. Разработчики намерены поместить карты «Лазурный дракон», «Сильвана Ветрокрылая», «Рагнарос», «Переполняющая мощь», «Ледяное копье» и «Замаскировать» в «Зал славы». В него будут попадать карты из базовых и классических наборов, изъятые из стандартного режима для перенесения в вольный.
Создатели Hearthstone намерены возместить пользователям полную стоимость за максимальное количество стандартных карт из «Зала славы». Это коснётся как обычных, так и золотых версий. Если у игрока есть хотя бы один золотой Рагнарос, он получит за него 3200 чародейной пыли.
Авторы карточной игры планируют выход трёх дополнений в год. Каждое из них будет состоять примерно из 130 карт. Кроме того, разработчики будут выдавать награды за ежедневный вход в игру, выпустят героя — Майев Песнь Теней и начнут проводить больше турниров в вольном формате.
«Помимо дополнений мы будем выпускать бесплатные побочные тематические задания для одного игрока, которые не только станут интересными испытаниями, но и позволят развить сюжет игры», — говорится в анонсе.
Ранее компания Blizzard анонсировала изменения для Hearthstone. Они коснутся ранговой системы и баланса.