Microsoft и Bethesda анонсировали пресс-конференцию на E3

Компания Microsoft и игровое издательство Bethesda анонсировали выступления на ежегодной конференции E3. Пресс-конференция Microsoft пройдёт до старта основной конференции — в полночь с 11 на 12 июня мск. Анонс появился в официальном «твиттере» Xbox.Главной темой выступления софтверного гиганта станет новая консоль под названием Project Scorpio. Напомним, что релиз новой приставки намечен на конец текущего года. Также презентацию посетят представители игровой студии Undead Labs, которые продемонстрируют геймплей State of Decay 2, а также сообщат дату выхода и прочие детали.Что касается Bethesda, то издательство пока обозначило лишь дату проведения презентации — 11 июня. Программа выступления пока не раскрывается.Основной этап выставки E3 пройдёт с 13 по 15 июня 2016 года. Это будет первый опыт конференции в качестве открытого мероприятия для публики.