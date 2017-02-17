ФК «Андерлехт» планирует подписать игрока по FIFA

Бельгийский футбольный клуб «Андерлехт» объявил о намерении подписать игрока по FIFA 17. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Причиной послужил интерес других крупных киберспортивных клубов к киберспорту.
Каждый желающий может подать заявку на официальном сайте команды. Все подавшие заявку примут участие в финальном турнире, который состоится с 29 по 30 апреля. Результаты станут не единственным критерием отбора — будут также рассматриваться и другие аспекты, такие как тактическое мышление и многое другое. Выбранный игрок получит официальный контракт на 2017-2018 годы и будет представлять клуб на соревнованиях.