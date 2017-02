Evil Geniuses примет участие в новом турнире Manila Masters

ESL совместно с Mineski-Events Team проведёт крупный международный турнир Manila Masters по Dota 2 . Первое приглашение на чемпионат получила Evil Geniuses.В соревнованиях примут участие 8 команд из разных регионов. Половину из них позовут напрямую, оставшиеся пройдут региональные квалификации. Подробности отборочного этапа организаторы объявят позже.Manila Masters пройдёт с 26 по 28 мая в SM Mall of Asia, в котором раньше проходил мэйджор-турнир. Призовой фонд чемпионата составит $ 250 тыс.В 2016 году в Маниле прошли ESL One Manila и The Manila Major. В начале этого года на Филиппинах также провели турнир ESL One Genting.