Ладислав «GuardiaN» Ковач: отношения в коллективе не так хороши, как раньше

Снайпер команды Natus Vincere по CS:GO рассказал о разладе в коллективе.
«Вчера мы проиграли mousesports, но дело было не в игре. Я не буду лгать, мы просто начали злиться друг на друга. Один игрок начал, второй подхватил — и в итоге все пятеро взбесились. Мы отдали эту игру на счёте 12-9 в нашу пользу. Проиграли один раунд — и началось: нам было плевать на игру и на результат, мы хотели просто закончить поскорее.
У нас был длинный буткемп перед мэйджором, но из-за вчерашней игры всё пошло насмарку. Я думаю, теперь нам надо собраться на ещё один буткемп, чтобы всё исправить. Отношения в коллективе не так хороши, как раньше. Такое случается, это словно отношения с девушкой: временами вы ссоритесь. Мы семья и найдём решение. Мы должны научиться понимать друг друга, говорить о проблемах, которые у нас есть, — так и исправим», — заявил киберспортсмен в послематчевом интервью.
На DreamHack Masters в Лас-Вегасе Na’Vi в первом туре проиграла mousesports со счётом 12:16 на de_cobblestone. Во втором матче против Renegades команда разгромила австралийцев — 16:6 на de_mirage.
В третьем туре команда встретится с FaZe Clan. Проигравший покинет чемпионат.