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175 лет назад 2016
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Ладислав «GuardiaN» Ковач: отношения в коллективе не так хороши, как раньше

17 февраля 2017, пятница. 18:04. Киберспорт
Снайпер команды Natus Vincere по CS:GO рассказал о разладе в коллективе.

«Вчера мы проиграли mousesports, но дело было не в игре. Я не буду лгать, мы просто начали злиться друг на друга. Один игрок начал, второй подхватил — и в итоге все пятеро взбесились. Мы отдали эту игру на счёте 12-9 в нашу пользу. Проиграли один раунд — и началось: нам было плевать на игру и на результат, мы хотели просто закончить поскорее.

У нас был длинный буткемп перед мэйджором, но из-за вчерашней игры всё пошло насмарку. Я думаю, теперь нам надо собраться на ещё один буткемп, чтобы всё исправить. Отношения в коллективе не так хороши, как раньше. Такое случается, это словно отношения с девушкой: временами вы ссоритесь. Мы семья и найдём решение. Мы должны научиться понимать друг друга, говорить о проблемах, которые у нас есть, — так и исправим», — заявил киберспортсмен в послематчевом интервью.

На DreamHack Masters в Лас-Вегасе Na’Vi в первом туре проиграла mousesports со счётом 12:16 на de_cobblestone. Во втором матче против Renegades команда разгромила австралийцев — 16:6 на de_mirage.

В третьем туре команда встретится с FaZe Clan. Проигравший покинет чемпионат.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Natus Vincere Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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