Бейсболист «Миннесота Твинс» стал стримером Luminosity Gaming

«Когда он не занят подачами мячей в MLB, Тревора можно найти за игрой за Лусио в Overwatch на Twitch. Несмотря на то, что он новичок в мире стриминга, Мей уже привлёк лояльную и растущую с каждым днём фанатскую базу, проводя совместные игры с подписчиками, розыгрыши и турниры. Зафолловьте его, чтобы не пропустить его следующий выход в онлайн», — говорится в анонсе на сайте LG.
«Я очень жду начала работы с Luminosity Gaming. Этот клуб быстро зарекомендовал себя в мире киберспорта. Как настоящий геймер, я очень рад, что стал частью LG», — рассказал бейсболист о сотрудничестве с организацией.
Мей стал далеко не первым профессиональным спортсменом, начавшим карьеру стримера. Известный польский теннисист Ежи Янович, полуфиналист турнира в Уимблдоне и некогда 14-я ракетка мира, также играет в видеоигры и транслирует происходящее на экране на Twitch.