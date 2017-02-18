Пол «ReDeYe» Чалонер: вам придётся решать, платить за просмотр турнира или нет

Известный киберспортивный комментатор и ведущий большинства крупных турнировнаписал колонку для портала Slingshot eSports, в которой рассказал, что совсем скоро за просмотр турниров зрителям придётся платить.«Сейчас каждые выходные у нас есть огромный выбор киберспортивных турниров, которые мы можем смотреть совершенно бесплатно. Мы должны быть благодарны такой возможности. Я говорю это, потому что совсем скоро вы будете в совершенно другой ситуации. Возможно, вам придётся решать, платить за просмотр турнира или нет, за что платить и сколько. [...]Схема pay-per-view (плата за один просмотр. — Прим. «Чемпионата») по-прежнему сыра и находится на ранней стадии развития, и нам её пока не на чем выстраивать. Но если мы примем такую схему, то количество зрителей киберспортивных турниров существенно уменьшится, и в некоторых регионах падение достигнет 90 %. В случае с киберспортом это означает, что отдельные чемпионаты будут смотреть менее 10 тыс. человек.Не исключено, что первые эксперименты с подобной схемой мы увидим уже в этом году. До полной переработки бизнес-модели пока далеко — это просто бессмысленно с текущими зрительскими показателями. Мы думаем, что они высокие, но у нас просто нет критической массы, которая могла бы сделать pay-per-view успешной моделью. Это касается практически всех турниров, за исключением разве что The International и чемпионата мира по League of Legends. Даже если эта масса была бы, нужна чертовски хорошая причина, которая заставит платить людей за то, что раньше было бесплатно. Это должно быть не просто HD вместо обычной картинки», — считает Чалонер.