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175 лет назад 2016
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Антон «KLENOFF» Кленов: в «Локомотиве» на нас сделана определённая ставка

18 февраля 2017, суббота. 15:00. Киберспорт
Киберфутболист «Локомотива» Антон «KLENOFF» Кленов в интервью сайту GoodGame.ru рассказал о своих впечатлениях от подписания контракта с «железнодорожниками».

«Могу сказать, что «Локомотив» не относится к числу «непонимающих клубов». Напротив, здесь на нас даже сделана определённая ставка. Есть понимание, что за нами будущее. [...] Если честно, то еще пару лет назад даже не мог подумать о таком. Надеюсь, в будущем это всё обретёт мировой масштаб, и мы увидим что-то наподобие виртуальной Лиги чемпионов. Постараюсь показать максимально высокий результат во всех турнирах, в которых буду принимать участие. По-другому настраиваться не умею», — поведал Кленов.

11 февраля футбольный клуб «Локомотив» заключил контракты с видеоблогером Константином «STAVR» Гириным и профессиональным игроком в FIFA Антоном «KLENOFF» Кленовым. Кленов дважды входил в тройку лучших на Кубке России, а также принимал участие в финале турнира ESWC 2016.
Источник: Официальный сайт команды GoodGame Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив FIFA 17 РФПЛ
Новости. Киберспорт
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