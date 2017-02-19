Рустем «mou» Телепов: хочу извиниться перед своими фанатами за ужасную игру

Снайпер команды Gambit Gaming Рустем «mou» Телепов прокомментировал свою игру на чемпионате DreamHack Masters в Лас-Вегасе после поражения от North со счетом 0:2.
«Как мы все говорили, что после мажора у нас не было времени, чтобы хорошо подготовиться (так как нужно было сделать визы) и у нас было всего лишь 3 дня. Мы поставили цель как минимум выйти из группы и постараться навязать борьбу в плей-оффе. К сожалению, не получилось. Что по поводу моей индивидуальной игры, то в последнее время у меня сильный спад. Я устал и мне необходим отпуск, а это побыть дома с семьёй, так как последний раз я был дома в июле. Усталость тоже даёт знать о себе. Пропала та самая мотивация к полноценной отдачи. Я не пытаюсь оправдать свою игру друзья, я хочу лишь извиниться перед своими фанатами за столь ужасную игру сегодня.
Что касается нашей команды, то не забывайте, мы новая команда, нам всего лишь 4 месяца, и мы продолжаем работать и становится лучше. Мы семья. Никто не уйдёт и не кого не кикнут, мы в правильном направлении! После чемпионата мы летим в Киев, отыгрываем пару игр на ESEA и полноценно берём отдых на 10 дней. Я вам обещаю, после этого отдыха я вернусь новым и свежим и начну задрачивать и ***** (играть), как было прежде и даже лучше», — написал Телепов во «ВКонтакте».