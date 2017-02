Игры от Blizzard не будут запускаться в Windows XP и Windows Vista

Blizzard Entertainment объявила о завершении поддержки своих игр для операционных систем Windows XP и Windows Vista. Сообщение об этом появилось на официальном форуме компании.Согласно опубликованной информации, постепенно в течение года игры World of Warcraft , StarCraft 2, Diablo 3, Hearthstone и Heroes of the Storm перестанут запускаться на компьютерах со старыми операционными системами. Перед каждым изменением компания Blizzard обещает дополнительно уведомлять игроков, предлагая им установить более современный софт.Компания Microsoft прекратила общую поддержку своих операционных систем Windows XP и Windows Vista в апреле 2009 и 2012 года соответственно. После этого разработчики программного обеспечения также начали объявлять о прекращении поддержки данных ОС и стали ориентироваться на следующие версии Windows.