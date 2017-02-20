В Париже завершился чемпионат мира по Just Dance

В групповом этапе Just Dance World Cup 2017 Умуткан обыграл двукратного чемпиона мира по Just Dance бразильца Диего Сана и с набранными очками сумел стать лучшим в финале. Второе место заняла Памела «PamellaRibeiro» Рибейро из Бразилии, бронзовым медалистом стал Дензан «Just Denz» Ван Уитрегт из Австралии.
Всего в финальных состязаниях Just Dance World Cup 2017 принимали участие 18 участников, двое из которых представляли Россию. Лучшие из лучших определялись в поединках по набранным очкам и решению жюри, в состав которого вошли профессиональные хореографы и разработчики игры из Ubisoft. Победитель турнира Умуткан «Technoth» Тютюнджу примет участие в создании видео для новой песни, которая станет доступна подписчикам Just Dance Unlimited.