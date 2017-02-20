Известные спортсмены сыграют в компьютерные игры против стримеров

Английская организация Comic Relief проведёт соревнования между известными спортсменами и стримерами компьютерных игр. Из большого спорта в соревнованиях примут участие бывший игрок «Тоттенхэма» Деле Алли, звезда «Челси» и ведущий программы Soccer AM Джейми Ланг. Также к ним присоединятся четырёхкратный олимпийский призёр по спортивной гимнастике Луис Смит, футболистка Алекс Скотт и комик Роб Беккет.
Противостоять им будут такие стримеры, как LT, Zonda, Stodeh, MissEliaCronin и Spamfish. Сторонам предстоит соревноваться в FIFA, Rocket League, Mario Kart 8 и Super Smash Bros.
Матчи будут идти в течение недели: 20 февраля сыграет Луис Смит, 21 февраля соревноваться будет Деле Алли. 22-го числа на арену выйдут Алекс Скотт и Адам Смит, а Роб Беккет и Джейми Ланг завершат соревнования 23-го. Соревнования будут проходить ежедневно с 17:00 до 19:00 на канале Comic Relief.