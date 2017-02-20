Организация Vexed заменила двух игроков по CS:GO

Французско-бельгийская команда Vexed заменила двух игроков состава по CS:GO. Команду покинули Али «hAdji» Хайнусес и Франсуа «AmaNEk» Делоне. Ушедших игроков заменят Педро «AlluM3tt3» Мораис и Леонард «Smyli» Микелино.«Когда Vexed предложили мне присоединиться к команде, чтобы играть со своими старыми товарищами по команде, у меня не было иного выбора, кроме как принять предложение. Vexed и их известность на европейской сцене обеспечат мне статус профессионального игрока. Я смогу посещать международные турниры, и у меня будет контракт с командой. Это отличная возможность», — прокомментировал присоединение Педро «AlluM3tt3» Мораис.hAdji и AmaNEk провели в команде менее трёх месяцев. За это время игрокам удалось одержать победу на ESL Major League Winter 2016 и ESL Championnat National Winter 2016.Состав Vexed по CS:GO:— Педро «AlluM3tt3» Мораис— Леонард «Smyli» Микелино— Стив «jarod» Кохэн— Виктор «roombang» Хенкинет— Пьери «NpK7 Хенкинет.