Киберспортсмен Vega Squadron составил рейтинг мидеров LCL

Игрок состава Vega Squadron по League of Legends Евгений «Drobovik123» Белоусов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал рейтинг мидеров LCL.
«Я очень долго выводил формулу и подстраивал коэффициенты под правду. Учитывались пункты: «лэйн»-фаза, знание игры с «лесником», игра с командой, уверенность или агрессия, принятие решений, игра на поздней стадии, знание «чемпиона», крутость, процент побед. Максимум баллов — 32,5», — пишет Белоусов.
Примечательно, что в рейтинг вошёл и сам Белоусов, играющий на аналогичной позиции, и занял в нём высокое второе место. По его словам, все баллы выставляли аналитик Vega Squadron и капитан команды Николай «Zanzarah» Акатов.
Рейтинг выглядит следующим образом:
VS Lukezy — 19,5 балла;
VEG Drobovik123 — 17,3 балла;
VP Paranoia — 14,5 балла;
M19 Kira —14,3 балла;
GMB Zoiren — 13,5 балла;
NV NiQ — 12 баллов;
JST Marker — 8,2 балла;
ROX Ekka — 7 баллов.
«Хотелось бы добавить, что этот рейтинг сугубо промежуточный и ни в коем случае не должен переходить на личный уровень», — добавил составитель чарта.
После восьми матчей весеннего сезона LCL Vega Squadron делит первое место с Virtus.pro и Vaevitcis Esports. В их активе по 18 очков.