Студия MoonDuck проведёт турнир по Dota 2 с экономической концепцией

Студия MoonDuck представила турнир нового формата Midas Mode по Dota 2. В его основе лежит экономическая игра. Чемпионат пройдёт после The Kiev Major.
Соревнования проведут по особым правилам. На старте турнира каждая команда получит определённое количество виртуальной валюты («мунбаксы»). Игроки смогут потратить её на выбор и запрет героев во время драфта. Стоимость разных персонажей варьируется в зависимости от популярности и успешности и будет меняться от игры к игре. Случайного героя разрешат взять бесплатно. Также командам нужно заплатить за использование пауз и выбор стороны.
Пополнить банк позволят ежедневные игровые задания. Например, участникам предложат убить Рошана, но не забрать Аэгис, выиграть карту с Минером или использовать только летающих героев. Испытания предложат комментаторы и зрители турнира.
Идея чемпионата принадлежит игроку compLexity Gaming Закари «ZFreek» Фридману. Расчётами экономической составляющей займётся Алан «Nahaz» Бестер.
Студия MoonDuck проводит и комментирует традиционные турниры по Dota 2 и чемпионаты с оригинальными концепциями. Ранее она организовала соревнования в формате Captain's Mode и три сезона Elimination Mode.