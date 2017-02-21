Адиль «ScreaM» Бенрильтом стал игроком Team EnVyUs

В основном составе он заменил француза Давида «devoduvek» Добросавлевица, который был переведён в запас.
Текущий состав Team EnVyUs:
— Винсент «Happy» Сервони;
— Кристоф «SIXER» Ксиа;
— Седрик «RpK» Гипуи;
— Александр «xms» Форте;
— Адиль «ScreaM» Бенрильтом;
— Давид «devoduvek» Добросавлевиц (запас).
Впервые о том, что Бенрильтом станет игроком EnVyUs, стало известно в начале февраля. Также СМИ сообщали об интересе к бельгийцу со стороны FaZe Clan, но стороны, по всей видимости, не смогли договориться.