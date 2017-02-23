Федерация компьютерного спорта проведёт Кубок России по киберспорту

Кубок России по киберспорту будет проведён среди участников старше 16 лет в четырёх дисциплинах: Dota 2, League of Legends, FIFA 17 и Hearthstone. Отборочные игры стартуют 4 марта, в течение месяца в ходе онлайн-квалификаций и региональных соревнований будет разыграно 24 квоты. Групповая стадия пройдёт по системе Double Elimination, гранд-финал Кубка России по киберспорту состоится в Москве.
Первый кубок России по киберспорту был проведён в 2016 году, в соревнованиях приняло участие 5687 человек со всей России. Партнёрами Кубка России по киберспорту 2017 года выступают компания Riot Games и федеральный мобильный оператор Yota.