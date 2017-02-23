Кирилл Набутов прокомментирует игры «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»

Телеведущий Кирилл Набутов выступит комментатором игр «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу». Трансляция турнира состоится на киберспортивном телеканале Game Show.
Говоря об участии в «ОЛИМП Кубке РФПЛ по киберфутболу» в качестве комментатора, Кирилл Набутов отметил высокий уровень развития современного киберспорта и свой интерес к этой новой для него сфере: «Это как схватиться за фал катера, который на полном ходу тянет в XXI век», – сказал телеведущий.
Первый в истории России «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» пройдёт с 24 по 26 февраля в Уфе. В соревнованиях по FIFA 17 примут участие представители 16 футбольных клубов. Прямые трансляции всех игр турнира состоятся в эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv.