iG.Vitality уступила Team Secret в матче группового этапа SL i-League

Team Secret одержала победу над iG.Vitality в матче группового этапа на StarLadder i-League StarSeries Season 3 по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Европейской команде предстоит сыграть против OG в следующей серии. Победитель этого матча выйдет в полуфинал плей-офф турнира.
iG.Vitality продолжит выступление на чемпионате в нижней сетке группы А. Там коллектив встретится с TNC Pro Team, которая уступила OG. Встречи на вылет состоятся 25 февраля. Полуфиналы и финалы чемпионата проведут 26 февраля.