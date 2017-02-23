Эрик «747» Донг сыграет за compLexity Gaming на квалификациях к The Kiev Major

Эрик «747» Донг присоединился к основному составу compLexity Gaming по Dota 2. В нём команда выступит в открытых квалификациях к The Kiev Major. Об этом организация сообщила на своей странице в «Твиттере».
Донг в команде заменил Антонио «Cancel» Михая, который покинул коллектив 16 февраля. По словам игрока, он не показал нужного уровня игры за прошедшие месяцы. Остальные киберспорстмены согласились с его решением.
747 уже выступал с compLexity на турнире Elimination Mode. Команда прошла американскую сетку и в финале уступила OG.
Ранее Донг выступал в Doo Wop. Кто заменит его в этом составе, пока не известно.