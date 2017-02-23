Blizzard показала арт с потенциальным новым героем

Так же считает один из пользователей форума 4Chan, который предсказал появление карты Нумбани с её детальным описанием, а также празднование китайского Нового года в игре. Согласно его заявлению, следующим персонажем станет робопаук по имени Anchora.
Пользователи уже давно обсуждают появление нового героя в игре. Первым потенциальным персонажем был Кулак смерти, которого, по слухам, мог озвучить американский актер Терри Крюс. Также недавно Blizzard опубликовала фиктивное интервью с персонажем из вселенной по имени Эфи Оладель.