Юйлунь «fancy1» Цай покинул TyLoo и стал свободным агентом

Китайская киберспортивная организация TyLoo разорвала контракт с Юйлунем «fancy1» Цаем. Игрок официально стал свободным агентом, пишет HLTV.
Причиной данного решения стало то, что Цай вёл переговоры с другими командами. Кто заменит fancy1 в составе, не сообщается. На DreamHack Masters Las Vegas и LAN-финалах WESG 2016 вместо него за TyLoo выступал Хуан «HZ» Чжэнь из All Gamers.
Текущий состав TyLoo по Counter-Strike: Global Offensive:
— Kэ «Mo» Лю;
— Хуэй «DD» У;
— Хаовэнь «somebody» Сюй;
— Цзуань Чжан «Attacker» Ша.