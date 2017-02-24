Юйлунь «fancy1» Цай покинул TyLoo и стал свободным агентом

Китайская киберспортивная организация TyLoo разорвала контракт с. Игрок официально стал свободным агентом, пишет HLTV.Причиной данного решения стало то, что Цай вёл переговоры с другими командами. Кто заменит fancy1 в составе, не сообщается. На DreamHack Masters Las Vegas и LAN-финалах WESG 2016 вместо него за TyLoo выступал Хуан «HZ» Чжэнь из All Gamers.— Kэ «Mo» Лю;— Хуэй «DD» У;— Хаовэнь «somebody» Сюй;— Цзуань Чжан «Attacker» Ша.