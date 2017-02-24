В Уфе прошла жеребьёвка ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу

В столице Башкортостана в развлекательном центре «Огни Уфы» состоялось официальное открытие ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу и прошла жеребьёвка участников турнира. На церемонии открытия исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заявил, что проведение Кубка открывает новую страницу в истории футбола в России.
Киберспортсмены, представляющие 16 российских футбольных клубов, были разбиты на две группы.
Состав группы A:
Илья «BLANCO» Белослудцев, «Амкар», Пермь
Омар «OMAR» Алиев, «Урал», Екатеринбург
Антон «Klenoff» Клёнов, «Локомотив», Москва
Максим «Short» Кирилов, «Крылья Советов», Самара
Кирилл «Aruhito» Ординарцев, «Оренбург», Оренбург
Вячеслав «Juhuro» Алхазов, «Арсенал», Тула
Сергей «kefir» Никифоров, «Спартак», Москва
Умар «Groznenskiy» Байсагуров, «Терек», Грозный
Состав группы B:
Шамиль «SHOOOMA1» Курбангаджиев, «Анжи», Махачкала
Руслан «SHD» Яминов, «Зенит», Санкт-Петербург
Андрей «22dron11» Коннов, «Краснодар», Краснодар
Алексей «DON_KLASSI4ESKY» Олейник, «Ростов», Ростов-на-Дону
Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, «Уфа», Уфа
Антон «ANTOXA1337» Жуков, «Рубин», Казань
Андрей «Timon» Гурьев, ЦСКА, Москва
Валентин «Moroz VL» Мороз, «Томь», Томск
Групповой этап Кубка стартует 25 февраля, в стадию плей-офф из каждой группы пройдёт по четыре киберспортсмена. Финальные матчи состоятся 26 февраля.
Первый в истории России ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу проходит с 24 по 26 февраля в Уфе. В соревнованиях по FIFA 17 принимают участие представители 16 футбольных клубов. Прямые трансляции всех игр турнира ведутся в эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv. «Чемпионат» выступает информационным партнёром соревнований.