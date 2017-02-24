Мэттью «no_one» Конгдон вышел из состава Selfless Gaming

Мэттью «no_one» Конгдон покинул состав Selfless Gaming по Counter-Strike: Global Offensive, сообщает HLTV.
Известно, что место Конгдона в стартовой пятёрке займёт Крис «CJ-da-k1ng» Джонс, который до этого числился в запасе.
В составе Selfless Gaming no_one победил на американских отборочных на WESG 2016, а также сыграл на двух премьер-турнирах — ESL Pro League Season 5 и SL i-League StarSeries Season 3. Где продолжит карьеру американский киберспортсмен, не сообщается.
Текущий состав Selfless Gaming:
— Ноа «Nifty» Францис;
— Джейк «kaboose» Макдональд;
— Крис «CJ-da-k1ng» Джонс;
— Тэрри «dsr» Руй;
— Алек «Slemmy» Вайт.