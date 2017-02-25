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Эрик «747» Донг взял отметку в 9000 рейтинговых очков в Dota 2

25 февраля 2017, суббота. 11:22. Киберспорт
Американский игрок в Dota 2 Эрик «747» Донг взял отметку в 9000 MMR. Он стал первым киберспортсменом, которому удалось достичь этого результата на американском сервере.

23 февраля Донг присоединился к составу compLexity Gaming. Ранее он играл в американской команде Doo Wop.

До 747 отметки в 9000 рейтинговых очков достигли 15 киберспорстменов. Среди них игроки Virtus.pro, Team Secret, Evil Geniuses B)ears, Newbee и других команд.

Очки одиночного рейтинга в Dota 2 (MMR) начисляют за личные победы игроков. Таблицу лидеров с данными в каждом регионе можно посмотреть на официальном сайте игры.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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