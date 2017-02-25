Team Secret покинула турнир StarLadder i-League StarSeries Season 3

Team Secret уступила TNC Pro Team со счётом 1:2 в рамках групповой стадии турнира StarLadder i-League StarSeries Season 3 по дисциплине Dota 2. Таким образом, Team Secret заняла третье место в группе А и покинула соревнование.Команда по результатам чемпионата заняла пятую-шестую строчку. Коллектив заработал $ 15 тыс. В это же время TNC Pro Team вышла в полуфинал турнира, где сыграет против Team Liquid.StarLadder i-League StarSeries Season 3 проходит в Китае c 23 по 26 февраля. В соревнованиях участвуют восемь команд, которые разыграют $ 300 тыс.