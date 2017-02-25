Завершилась групповая стадия «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»

В Уфе подведены итоги групповой стадии «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу». В четвертьфинал турнира прошли киберспортсмены футбольных клубов «Амкар», «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Оренбург», «Спартак», «Уфа», ЦСКА.
В плей-офф турнира Антон «Klenoff» Кленов из «Локомотива» сыграет с Русланом «SHD» Яминовым из «Зенита», а Сергей «kefir» Никифоров из «Спартака» с представителем ЦСКА Андреем «Timon» Гурьевым. Также состоятся встречи киберфутболиста «Оренбурга» Кирилла «Aruhito» Ординарцева с Андреем «22dron11» Конновым из «Краснодара» и представителя «Амкара» Ильи «BLANCO» Белослудцева с хозяином турнира Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым из «Уфы».
Итоги матчей четвертьфинала станут известны сегодня, 25 февраля, полуфинал и финал соревнований состоятся 26 февраля.
Первый в истории России «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» проходит в столице Башкортостана Уфе. Прямые трансляции всех игр турнира ведутся в эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv. «Чемпионат» выступает информационным партнёром соревнований.