Определились полуфиналисты «ОЛИМП Кубка РФПЛ» по киберфутболу

В столице Башкортостана в развлекательном центре «Огни Уфы» завершились четвертьфинальные игры «ОЛИМП Кубка РФПЛ» по киберфутболу. В полуфинал турнира вышли киберспортсмены, представляющие футбольные клубы «Локомотив», «Оренбург», «Уфа» и ЦСКА.
В полуфинале соревнований 26 февраля Антон «Klenoff» Кленов из «Локомотива» встретится с Андреем «Timon» Гурьевым из ЦСКА, а Кирилл «Aruhito» Ординарцев из «Оренбурга» сыграет с хозяином турнира Робертом «Ufenok77» Фахрутдиновым. Прямые трансляции заключительных матчей турнира пройдут в эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv. Начало трансляций запланировано на 9:00 по московскому времени.