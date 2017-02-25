TNC Pro Team и Team VG.J прошли в полуфинал SL i-League StarSeries Season 3

Завершились матчи групповой стадии SL i-League StarSeries Season 3. По итогам игр TNC Pro Team вышла на Team Liquid. В группе А команда победила iG Vitality и Team Secret.Team VG.J встретится с OG. В решающем матче группы B китайский состав выбил Wings Gaming, встреча завершилась со счетом 2:0.Полуфиналы сыграют до двух побед, финал — до трёх. Заключительные матчи состоятся 26 февраля. OG и Team VG.J начнут партию в 5 часов утра по московскому времени.SL i-League StarSeries Season 3 организовывают компании StarLadder и ImbaTV. Призовой фонд чемпионата составил $ 300 тыс.