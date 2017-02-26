Team Liquid обыграла TnC Pro Team на SL i-League StarSeries S3 по Dota 2

Команда Team Liquid обыграла коллектив TnC Pro Team в полуфинале турнира StarLadder i-League StarSeries Season 3 по Dota 2 со счётом 2:0. Таким образом, европейский коллектив прошёл в финал соревнований. TnC, в свою очередь, заняла 3-4 место и получили $ 30 тыс.
Следующим соперником команды станет победитель пары Team VG.J против OG. Финалисты сразятся за звание чемпиона, а также за главный приз в размере $ 135 тыс.
Всего в турнире приняли участие восемь коллективов. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.