Ufenok77 и Timon вышли в финал «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»

Роберт «Ufenok77» Фахрутдинов, представляющий футбольный клуб «Уфа», и Андрей «Timon» Гурьев из ЦСКА вышли в финал «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу». Соревнования проходят в столице Башкортостана в развлекательном комплексе «Огни Уфы».
Финальная серия игр стартует 26 февраля в 11:15 по московскому времени. Победитель станет обладателем кубка РФПЛ. Прямые трансляции заключительных матчей турнира будут показаны в эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.