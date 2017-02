Pillars of Eternity собрала рекордную сумму пожертвований c 2015 года

Разработчики Obsidian Entertainment, наиболее известные игровым проектом Pillars of Eternity, объявили окончание сборов пожертвований для сиквела прославившей их ролевой игры. Согласно заявлению сумма сборов превысила план на 300 %. Эта сумма стала рекордной с 2015 года, сообщает издание Polygon.Obsidian сообщили, что это позволит добавить в сиквел множество новшеств, значительно улучшить внутриигровую систему отношений с компаньонами и улучшить множество других деталей. Релиз Pillars of Eternity 2 намечен на 2018 годНапомним, что сборы на первую часть Pilars of Eternity проходили аналогичным способом на портале Kickstarter в 2012 году, составив почти $ 4 млн. После релиза PoE получила высокие оценки на портале Metacritics: пользователи выставили средний балл 8,3, а оценка портала остановилась на уровне 89 баллов.