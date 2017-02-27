Анонсировано дополнение «Экспедиция в Ун'Горо» для Hearthstone

Свойство «Адаптация» позволяет существам получать новые способности. При розыгрыше карты с таким эффектом пользователь сможет выбрать один из трёх вариантов (всего их будет девять) усиления существа. При этом существо мгновенно получает определённый бонус.
Задачи — легендарные заклинания. В колоду нельзя добавить большой одной подобной карты. Их главная особенность — они всегда добавляются в руку в начале игры. На каждой такой карте будут перечислены условия для выполнения задачи. Они отображаются на портрете героя, как секреты. Однако противник сможет следить за прогрессом. Выполняя задачи, игрок будет получать награды.
Больше информации разработчики опубликуют 17 марта. Совсем скоро пользователи смогут оформить предварительный заказ на набор из 50 карт. Его цена пока не уточняется (на официальном сайте указаны две цифры — 2500 рублей и 3790 рублей). Предложение будет действительно до 30 апреля. Дата релиза не уточняется.
С выходом обновления «Экспедиция в Ун'Горо» в стандартном режиме Hearthstone начнётся год «Мамонта». В связи с этим дополнения «Большой турнир», «Черная гора» и «Лига исследователей» перейдут в вольный формат. Там также окажутся несколько карт и из классического набора: «Лазурный дракон», «Сильвана Ветрокрылая» и другие.