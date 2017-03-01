Финал SL i-League StarSeries на китайском стриме смотрели 3,5 млн зрителей

Организаторы SL i-League StarSeries по Dota 2 опубликовали статистику просмотров турнира в разных регионах. По их информации, финальную встречу чемпионата на платформе Panda.TV одновременно смотрели 3 595 935 зрителей. Для сравнения: заключительный матч The International 6 между Wings и Digital Chaos собрал 2,56 млн человек.
В течение третьего сезона с 12 декабря по 26 февраля на англоязычной трансляции зарегистрировали более 3 млн зрителей. Среди этой аудитории также самым популярным стал матч между Liquid и VG.J. В пике на стриме зафиксировали цифру в 104 136 человек.
Русскоязычный стрим в течение сезона посмотрели 4,3 млн зрителей. Больше всего аудитории собрала встреча Natus Vincere и Vega Squadron, которая состоялась 31 января. Её просмотрели 114 721 человек.
Финальная стадия SL i-League StarSeries прошла с 23 по 26 февраля в Шанхае. Чемпионом третьего сезона стала Team Liquid, обыгравшая в финале VG.J со счётом 3:1.