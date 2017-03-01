Разработчики Overwatch внесли изменения в матчмейкинг

Перед стартом четвёртого соревновательного сезона в Overwatch разработчики внесли некоторые изменения в систему матчмейкинга. Особенно это затронет ленивых игроков — ключом к поддержанию рейтинга и получению наград станет регулярная игра.
Изменения в рейтинговой системе:
— Игроки с рейтингом выше 3000 обязаны играть как минимум 7 матчей в неделю. В противном случае каждые 24 часа пользователь будет терять 50 очков рейтинга до тех пор, пока не отыграет 7 обязательных матчей или рейтинг не опустится до значения 3000.
— Теперь достичь минимального (0) и максимального (5000) рейтинга стало ещё труднее. Данное изменение не затронет игроков на рейтинге от 500 до 4500.
— В игре больше не отображается рейтинг навыков ниже 500. Это изменение было сделано из-за некоторых игроков, которые нарочно проигрывали матчи, чтобы получить самый низкий рейтинг в игре.
— Изменения в процессе награждения 500 лучших игроков. Теперь награды будут выдаваться только тем игрокам, кто сохранил позиции в топ-500 до конца сезона.
— В режимах захвата точек, сопровождения и на гибридных картах добавлена задержка возрождения стороны обороны. Очень часто игроки обороны после каждого возрождения бежали на необходимую точку, чтобы растянуть время поражения. Теперь если на точке находится большее количество врагов, будет срабатывать задержка возрождения. Время возрождения стороны обороны будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет максимального значения. Если оборона пройдет удачно, то таймер будет сброшен.
Напомним, что третий соревновательный сезон завершился 21 февраля. Новый подсчёт очков начнётся 2 марта в 07:00 по московскому времени.