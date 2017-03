Fnatic уступила FaZe Clan на IEM World Championship по CS:GO

Команда FaZe Clan уверенно обыграла коллектив Fnatic в рамках группового этапа Intel Extreme Masters World Champinship 2017 Katowice по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 16:11 на карте de_train. Таким образом, европейская пятёрка одержала вторую победу на турнире, возглавив турнирную таблицу.Fnatic в настоящее время занимает третью строчку в группе, с одной победой и одним поражением. Следующим соперником для шведского коллектива станет североамериканская команда OpTic Gaming. FaZe Clan в свою очередь предстоит сразиться с Ninjas in Pyjamas.Остальные результаты IEM World Championship 2017 Katowice:Astralis vs NiP — 28:24 @ de_overpass;FaZe Clan vs Immortals — 16:6 @ de_overpass.