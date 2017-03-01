Стартовала регистрация на открытую квалификацию к The Kiev Major

На сайте Faceit стартовала регистрация на открытые квалификации к киевскому мэйджору по Dota 2. Отборы пройдут в пяти регионах: Европе, Юго-Восточной Азии, СНГ, а также Северной и Южной Америке. Квалификацию в Китае проведёт компания Perfect World. Лучшие команды этой стадии пройдут в региональный этап.
Первые отборы стартуют 6 марта. Подтвердить своё участие в квалификации в СНГ необходимо до 16:30 по московскому времени. Пройти регистрацию можно на сайте Faceit. Вторая квалификация состоится с 8 по 9 марта на этом же портале.
Также FaceIT проведёт и отдельный чемпионат среди победителей Боевого кубка в клиенте игры. Для участия в этом турнире необходимо было одержать победу в Боевом кубке 8-го уровня.
Пока неизвестно, сколько коллективов пригласят в региональные квалификации, а сколько квот достанется победителям отборочного этапа. Также Valve ещё не анонсировала количество прямых приглашений на The Kiev Major.
Региональная квалификация на мэйджор-турнир состоится с 10 по 14 марта. По её результатам определят всех участников киевского чемпионата.