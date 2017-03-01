Gambit Gaming пригласили на чемпионат cs_summit

Организаторы cs_summit анонсировали пятую команду, которая посетит турнир. Ей стала Gambit Gaming.
Состав из СНГ присоединится к SK Gaming, Cloud9, OpTic и Team EnVyUs. Оставшихся трёх участников объявят позже.
«Закулисный» чемпионат даёт возможность игрокам отойти от традиционного режима проведения ланов и дарит шанс не только большую часть времени находиться на трансляции, но стать ближе к фанатам и пообщаться больше с другими киберспортсменами», — говорится в анонсе СНГ-организации.
Cs_summit — первый турнир от студии вещания Beyond The Summit в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Призовой фонд чемпионата — $ 100 тыс.