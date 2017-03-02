В Малайзии открыли первую Академию киберспорта

Азиатско-тихоокеанский университет в Малайзии объявил о создании Академии киберспорта. Учебный план составили совместно с Малайзийской киберспортивной федерацией.Первые курсы посвятят обучению четырём играм: Dota 2, FIFA Online, CS:GO и League of Legends. Также в программе запланированы занятия для желающих освоить профессию киберспортивного менеджера или комментатора.«В академии игроков обучат взаимодействию в команде, навыкам принятия решений и профессионализму в игровой индустрии», — рассказал глава образовательного совета университета.Старт программы назначен на апрель 2017 года. Занятия будут проходить дважды в неделю. По заявлению руководства академии, они уже нашли преподавателей по всем ключевым направлениям.Для Малайзии это первое учебное заведение такого плана. Подобные образовательные программы широко распространены в США и Северной Европе.