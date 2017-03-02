Overwatch назвали игрой года по версии Game Developers Choice Awards

Шутер Overwatch стал лучшей игрой года по версии Game Developers Choice Awards. Вречение премии состоялось 2 марта на конференции Developers Conference.
Также шутер получил премию в номинации «Лучший дизайн». Лучшей мобильной игрой признали Pokemon GO, а награду за инновации вручили No Man’s Sky. Приз зрительских симпатий достался Battlefield 1.
Победы в двух номинациях одержали Firewatch и платформер Inside.
Лауреатов Game Developers Choice Awards ежегодно выбирают разработчики видео игр. Они входят в комиссию International Choice Awards Network.