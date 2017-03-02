Алан «Nahaz» Бестер: DC потенциально может войти в четвёрку лучших на мэйджоре

Аналитик и статистик Dota 2 Алан «Nahaz» Бестер в интервью для RedBull поделился своим мнением о последних выступлениях Digital Chaos и шансах команды на The Kiev Major.
«Когда приближается мэйджор, люди становятся невероятно близоруки. Сейчас они списывают со счетов Digital Chaos, потому что они не так хорошо смотрелись на последних LAN-чемпионатах. Я до сих пор считаю, что DC по-прежнему сильна и потенциально может войти в четвёрку лучших на мэйджоре в Киеве. Нельзя сравнивать EG, которая сыграла на China Top и DotaPit и имеет за спиной не так много официальных матчей, и DC, участвовавшую в каждом турнире. Я не думаю, что их достижения стоит аннулировать, учитывая, как хорошо они выступили на ESL One Genting», — заявил аналитик.