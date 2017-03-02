ProDota Gaming наняла тренера по физподготовке футбольного клуба «Сан-Франциско»

Организация ProDota Gaming для своего состава по Dota 2 наняла профессионального спортивного тренера Тейлора «Architect» Джонсона. Он занимал должность ассистента по силовой и физической подготовке в футбольном клубе «Сан-Франциско Форти Найнерс» в течение двух сезонов.
В команде по Dota 2 он сосредоточится на восстановлении режима питания игроков и оптимизации физических нагрузок.
«Я очень рад, что могу использовать свою любовь к спорту и здоровью в киберспорте. Я внесу небольшие изменения и напомню о тех вещах, которые часто забывают, но они оказывают серьёзное влияние на результаты и производительность», — рассказал о своих целях Джонсон.
Кроме того, для подготовки к открытым квалификациям на мэйджор киберспортивная организация привлекла аналитика Муриэль «Kipspul» Хёйсман. Ранее она работала с командой Fnatic. К ProDota Gaming аналитик присоединится на одну неделю, чтобы провести консультации по координации команды, а также выделить сильные и слабые стороны состава.
Организация не предполагает резкого скачка результатов во время открытых квалификаций на киевский мэйджор, а уже начала готовиться к The International 7.
28 февраля Prodota Gaming объявила об изменениях в составе по Dota 2, к коллективу присоединились Александру «ComeWithMe» Красунеску и Майки «miCKe» Нгуэн.