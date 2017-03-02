Матчи турниров ESL и DreamHack будут транслировать в прямом эфире в «Твиттере»

Крупнейшие компании-организаторы турниров ESL и DreamHack заключили партнёрское соглашение с «Твиттером». В 2017 году чемпионаты серий будут транслировать в прямом эфире на страницах сервиса.
«Киберспорт растёт быстрыми темпами, и мы видим в этом сотрудничестве возможность подключить заинтересованную аудиторию, которая уже использует «Твиттер» как основной источник контента», — прокомментировал соглашение операционный директор сайта Энтони Ното.
В течение года на страницах «Твиттера» осветят больше 15 соревнований мирового уровня. Первым чемпионатом, стрим которого пройдёт в рамках партнёрства, станет Intel Extreme Masters. Также организаторы создадут оригинальный контент для этой платформы, в том числе 30-минутное шоу с хайлайтами и закулисными съёмками соревнований.
Ранее «Твиттер» уже сотрудничал с чемпионатами серии ELEAGUE. До этого на страницах сервиса можно было посмотреть трансляции матчей НФЛ, НХЛ, НБА и других крупных спортивных лиг.