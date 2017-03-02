Амер «Miracle-» Аль-Баркави: надеюсь, что первым возьму планку в 10 000 MMR

Амер «Miracle-» Аль-Баркави, игрок Team Liquid по Dota 2, в интервью для Starladder рассказал о важности рейтинговых очков.
«MMR — это не просто цифры. Он доказывает, что ты много играешь. А это улучшает твоё личное мастерство и добавляет опыта. А это очень хорошо. Да, в конечном итоге это просто цифры, но они имеют значение. Если ты игрок с высоким MMR, то ты хорош в индивидуальном плане и наработал много опыта. И эти вещи ты можешь привнести в соревновательную доту. Я работаю над тем, чтобы стать первым игроком с 10 000 MMR. Я надеюсь, что первым возьму эту планку», — заключил игрок.